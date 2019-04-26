Инвестиционный потенциал Беларуси будет презентован на международном форуме в "Великом камне"

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой и министр коммерции КНР Чжун Шань подписали концепцию проведения Форума по региональному развитию и сотрудничеству в рамках инициативы "Пояс и путь", который состоится в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" 2 июля. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Во время подписания

Документ содержит ключевые аспекты совместной работы с китайской стороной по подготовке и проведению этого международного форума. Его основная тематика - "Открытый парк "Великий камень" - пример глобальных возможностей". Программа включает церемонию открытия, пленарное заседание и четыре панельные секции. Форум призван стать площадкой для обсуждения вопросов ведения бизнеса, ознакомления с инвестиционным климатом Беларуси, преимуществами реализации перспективных инвестиционных проектов на территории страны. Он позволит обменяться идеями, взглядами и предложениями по продвижению сотрудничества стран "Пояса и пути" с помощью индустриального парка.

В преддверии встреч на высшем уровне министр экономики от имени правительства Беларуси подписал соглашение о технико-экономической помощи КНР. Оно касается реализации проектов "Национальный футбольный стадион" и "Бассейн международного стандарта", поставки оборудования для Государственного таможенного комитета и др.-0-