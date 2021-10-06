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06 октября 2021, 15:05

Инвестиционный потенциал Minsk World высоко оценили на выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае

Многофункциональной комплекс Minsk World стал официальным партнёром национальной экспозиции Беларуси на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020", которая в эти дни проходит в Дубае (ОАЭ). В течение полугода миллионы посетителей смогут познакомиться с уникальным проектом, который возводится в белорусской столице в соответствии с новейшими стандартами в архитектуре и строительстве.

Участие комплекса Minsk World в таком грандиозном мероприятии – огромная честь и ответственность.

"ЭКСПО-2020" называют первым международным событием подобного уровня на Ближнем Востоке с начала пандемии коронавируса. Для проведения выставки в Дубае был построен эффектный комплекс, торжественная церемония открытия проходила на центральной площади экспоцентра – под куполом Аль-Васл. Тогда же состоялось открытие и национального павильона Беларуси.

Церемония открытия национального павильона Беларуси на ЭКСПО-2020
Церемония открытия национального павильона Беларуси на ЭКСПО-2020

Экскурсия по белорусскому павильону
Экскурсия по белорусскому павильону

Как сообщил заместитель директора павильона Алексей Ковалев, в рамках программы запланирован целый ряд мероприятий: 22 ноября состоится Национальный день Республики Беларуси и Белорусский инвестиционный форум, также пройдут Дни регионов.

Ключевая тема белорусского павильона – "Лес технологий будущего". Экспозиция разделена на несколько зон: интерактивный коридор, Export.by, "Инновации и инвестиции", "Двери в Беларусь", "Спорт и туризм", сувенирный магазин и зона развлечений.

Тема белорусского павильона – "Лес технологий будущего"
Тема белорусского павильона – "Лес технологий будущего"

В технологичном лесу гостей встречает зубр
В технологичном лесу гостей встречает зубр

Белорусский национальный павильон впечатляет!
Белорусский национальный павильон впечатляет!

Кроме технологий на выставке представлены белорусские традиции и культура
Кроме технологий на выставке представлены белорусские традиции и культура

Каждый гость сможет приобрести памятный сувенир
Каждый гость сможет приобрести памятный сувенир

Здесь представлены важнейшие отечественные разработки в сфере науки и технологий, крупные инвестиционные проекты, а также культурный и туристический потенциал страны. Именно поэтому представлять Minsk World на выставке в Дубае особенно почётно.

Многофункциональный комплекс уже неоднократно презентовали на международных выставочных площадках, где проект получал похвалу не только потенциальных клиентов, но и инвесторов. Авторитетное жюри конкурса European Property Award признало проект самым масштабным многофункциональным комплексом Европы.

Шикарное место для жизни и инвестиций
Шикарное место для жизни и инвестиций

В этом году в "ЭКСПО-2020" участвуют 192 страны. Выставку посещают не только гости из всех стран мира, но и главы государств, правительственные делегации, крупные инвесторы, руководители компаний международного уровня и представители ведущих СМИ. Это значит, что оценить инвестиционный потенциал проекта и европейский подход к созданию комфортного городского пространства смогут во всем мире. И высокая оценка будет оправданной!

Уже буквально с первых дней гости выставки проявили большой интерес к многофункциональному комплексу Minsk World. Экспозиция пользуется популярностью и собирает похвалы.

Minsk World пользуется популярностью и собирает похвалы
Minsk World пользуется популярностью и собирает похвалы

"Красивые дома, интересный, яркий и современный проект", - отмечал практически каждый, кто подходил к стенду.

Акрам Халид высоко оценил преимущества Minsk World
Акрам Халид высоко оценил преимущества Minsk World

Посетители были приятно удивлены, когда узнавали о том, что из комплекса до центра города можно добраться буквально за 10 минут не только на машине, но и на метро, а необходимые объекты социальной инфраструктуры будут находиться в пешей доступности от каждого дома.

Для жителей мегаполисов по всему миру такие условия –невиданная роскошь, а в Беларуси ими может воспользоваться любой желающий.

Мохаммед Хафиз планирует посетить Беларусь и вложить деньги в недвижимость Minsk World
Мохаммед Хафиз планирует посетить Беларусь и вложить деньги в недвижимость Minsk World

Притягивал к себе внимание проект Делового квартала МФЦ и торгово-развлекательного центра рядом с ним, который станет площадкой для создания тысячи рабочих мест не только для белорусов, но и иностранцев.

Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним
Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним

Гости высоко оценили инвестиционный потенциал комплекса
Гости высоко оценили инвестиционный потенциал комплекса

По словам представителей бизнеса Объединённых Арабских Эмиратов, это место имеет высокий инвестиционный потенциал:

"Учитывая цены и выгодные условия покупки, Многофункциональный комплекс Minsk World – это лакомый кусочек для тех, кто хочет инвестировать в жилую или коммерческую недвижимость. Здесь есть все условия для того, чтобы запускать новые проекты или развивать уже имеющиеся", - подчеркнул бизнесмен Мохаммед Хафиз, который планирует в ближайшее время посетить Беларусь и инвестировать в Minsk World.

Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия" Minsk World
Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия" Minsk World

Квартал "Африка" с высоты птичьего полета
Квартал "Африка" с высоты птичьего полета

Дом "Прага" в квартале "Центральная Европа" Minsk World
Дом "Прага" в квартале "Центральная Европа" Minsk World

Детская площадка возле дома "Стамбул" в квартале "Южная Европа" Minsk World
Детская площадка возле дома "Стамбул" в квартале "Южная Европа" Minsk World

Лобби дома "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка" Minsk World
Лобби дома "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка" Minsk World

Многофункциональный комплекс Minsk World – это территория площадью более 3 млн. квадратных метров, на которой запроектированы не только жилые дома, но и коммерческая недвижимость, а также 13 школ и 7 детских садов, взрослая и детская поликлиники, кафе и магазины – все для активной жизни. Главные преимущества проекта - собственная инфраструктура, транспортная доступность и выгодные цены.

Интерес, который зарубежные гости проявляют к современному белорусскому проекту – верный признак его успешности и перспективности. И пока иностранные инвесторы присматриваются к новостройкам Минска, белорусские покупатели могут инвестировать в коммерческую и жилую недвижимость прямо сейчас.

Лучшие цены и самые выгодные условия – идеальное время для реализации амбициозных идей!

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