Инвестиционный проект по производству счетчиков воды будет реализован в Жодино

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Минск" зарегистрировали очередного, уже 17-го в 2019 году, резидента. Им стало предприятие ООО "БелМетр", которое планирует реализовывать в Жодино инвестиционный проект по производству антивандальных приборов учета расхода воды, сообщили БЕЛТА в СЭЗ "Минск".

Планируемые к выпуску счетчики воды будут иметь улучшенные характеристики, такие как антимагнитная защита, антимошенническое устройство против внешнего воздействия на крышку, высокая чувствительность счетчика, исключение запотевания верхней части корпуса и др.

Производство на начальном этапе будет осуществляться на арендуемых площадях, в дальнейшем планируется строительство нового производственного здания.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Общая площадь территории приближается к 2,8 тыс. га. Она включает 23 участка в Минске и Минской области. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из более чем 20 стран мира. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 70 стран.-0-