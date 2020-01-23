Инвестор из Конго создаст в Витебской области производство спичечной соломки

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарегистрирована компания "Белмэтч" которая займется производством спичечной соломки. Проект иностранного инвестора сопровождает Национальное агентство инвестиций и приватизации, сообщили БЕЛТА в НАИП.

НАИП начало взаимодействие с компанией SOCALCO SARL (Конго), которая входит в группу компаний DEWJI International со штаб-квартирой в ОАЭ, в августе 2019 года, когда инвестор проявил интерес к проекту. При поддержке НАИП были организованы визиты потенциального инвестора в Беларусь для переговоров с заинтересованными сторонами.

В итоге компания приняла решение о создании производства в Витебской области и рассматривает свободную экономическую зону "Витебск", где действует преференциальный режим, в качестве основной площадки.

"Проект иностранной компании заключается в создании производства спичечной соломки, которая затем будет экспортироваться для последующей обработки. SOCALCO SARL является крупнейшим производителем спичек на африканском континенте", - отметили в НАИП.-0-