Инвестора для проекта по реконструкции М10 определят летом - Авраменко

28 марта, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Минтранс планирует летом определиться с инвестором для реконструкции участка автодороги М10 (граница РФ - Гомель - Кобрин). Об этом сообщил сегодня министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре БЕЛТА.
По словам министра, в ближайшее время будет объявлена предквалификация проекта. "Это процедура начала международного конкурса. По результатам предквалификации мы определим короткий список из пяти компаний, которые подойдут по критериям, среди них и будет дальше проведен международный конкурс. После с победителем будет заключено соответствующее соглашение о государственно-частном партнерстве на 20 лет", - пояснил Алексей Авраменко.
Процедура предквалификации, по его словам, продлится примерно три месяца. "Таким образом, летом будет известен победитель", - сказал министр.
Алексей Авраменко констатировал довольно высокий интерес со стороны инвесторов. По его словам, это крупные компании, которые уже имеют опыт реализации подобных проектов. "Это разные страны: и Южная Корея, и Китай, и Чехия, Австрия", - отметил глава Минтранса.
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