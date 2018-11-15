Инвестпотенциал Беларуси представлен на международном экономическом форуме в России

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские парламентарии приняли участие в международном экономическом форуме "Южные ворота России" во Владикавказе. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Андрей Наумович представил его участникам инвестиционный потенциал Беларуси, рассказал об усилиях власти страны по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В частности, парламентарий отметил такие факторы, как выгодное географическое положение страны, наличие развитой логистической инфраструктуры и квалифицированных трудовых ресурсов, а также рассказал об преференциальных режимах, созданных в индустриальном парке "Великий камень" и Парке высоких технологий, отметили в пресс-службе.

Выступая перед участниками форума, Андрей Наумович затронул тему союзной интеграции. "Союзное государство Беларуси и России - наиболее продвинутый интеграционный проект на постсоветском пространстве, на который ориентируются другие региональные объединения. Большие успехи в союзном строительстве достигнуты в вопросе обеспечения равных прав граждан двух суверенных государств. Сняты пограничные и таможенные препятствия, нет языкового и культурного барьеров в общении, идет планомерный процесс унификации национальных законодательств. Главное достижение - белорусы и россияне не чувствуют себя иностранцами на территории Союзного государства", - подчеркнул депутат.

Андрей Наумович акцентировал внимание на вопросах регионального сотрудничества. Он высказал мнение, что 76 межрегиональных соглашений, подписанных в октябре в Могилеве на V Форуме регионов Беларуси и России, станут прочной правовой основой развития взаимовыгодного сотрудничества.

На полях форума белорусские парламентарии приняли участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между союзом "Торгово-промышленная палата Северной Осетии - Алании" и Гродненским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты.

Как пояснили в пресс-службе, белорусская парламентская делегация находится во Владикавказе с целью участия в заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, которое пройдет под председательством Андрея Наумовича 16 ноября.-0-