Инвестпроект по использованию инновационной мембранной технологии реализован на "Кринице"

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Криница" реализован знаковый инвестиционный проект. Завод приобрел оборудование, позволяющее начать выпуск белорусского пенного напитка любого сорта по самым современным стандартам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".Впервые в пивоваренной истории страны для фильтрации пива используется инновационная мембранная технология. "Фильтрация - это один из важнейших этапов производства. Ее проведение необходимо для того, чтобы получить прозрачный напиток, удалив из него нерастворимые частицы, те же дрожжи и белки, - рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен. - В этом году на "Кринице" реализован очень важный инвестиционный проект, который выведет наше производство на мировой уровень".Сегодня этап фильтрации на заводе полностью автоматизирован и компьютеризирован. Испытание инновационной технологии завершится осенью. Использование нового уникального оборудования позволит сократить капитальные затраты, потребление энергии, нарастить объемы производства и обеспечить стопроцентное качество продукта.ОАО "Криница" входит в состав концерна "Белгоспищепром". С 1975 года производит пиво, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сухие пищевые концентраты на основе натуральных компонентов, натуральный квас брожения. Является одним из лидеров в стране по объему производства пива, ежегодно выпускает более 200 млн литров пенного напитка и кваса. Готовая продукция экспортируется в 17 стран мира.-0-