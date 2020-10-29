Инвестпроект по производству упаковочной бумаги реализуют на Светлогорском ЦКК до конца 2023 года

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционный проект по производству упаковочной бумаги реализуют на ОАО "Светлогорский ЦКК" до конца 2023 года, сообщили БЕЛТА на предприятии по итогам встречи председателя концерна "Беллесбумпром" Михаила Касько с трудовым коллективом.

По словам Михаила Касько, за девять месяцев 2020 года Светлогорский ЦКК выполнил все показатели финансово-хозяйственной деятельности. "Приросли по экспорту, показатели энергосбережения улучшились, рентабельность продаж и чистая прибыль увеличились", - отметил он. По мнению председателя концерна, у предприятия очень хороший потенциал для развития. Речь, в частности, о создании производств, связанных с углубленной переработкой древесины.

Один из таких проектов - строительство бумагоделательной машины для изготовления упаковочной бумаги мощностью 160 тыс. т в год. В настоящее время согласовываются технические и финансовые условия контракта с поставщиком оборудования - финской компанией Valmet. Проект называют значимым не только для предприятия и города, но и для страны в целом. Предполагается, что из бумаги, произведенной на Светлогорском ЦКК, малый и средний бизнес смогут изготавливать тару и упаковку для строительных смесей, цемента, сухого обезжиренного молока и других товаров, которые сегодня в большом количестве производятся в Беларуси. "Рынок сбыта есть, будет новое производство, будут рабочие места, налоги в бюджет. Это большая и хорошая перспектива для вашего предприятия, на вас мы возлагаем большие надежды, а потому и ответственность за комбинат должна быть двойная, если не тройная", - подчеркнул Михаил Касько.

В числе важнейших задач для Светлогорского ЦКК - выход в 2021 году на стопроцентную мощность производства сульфатной беленой целлюлозы, что позволит выпускать до 400 тыс. т целлюлозы в год (для сравнения: в этом году этот показатель составит около 270 тыс. т), а также ввод второй очереди нового завода по изготовлению вискозной целлюлозы.-0-