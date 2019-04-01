ИП смогут рассчитываться наличной валютой за рубежом

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальные предприниматели снова смогут рассчитываться наличной валютой за рубежом. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 29 марта 2019 года №212/5 "О некоторых вопросах проведения валютных операций", которое официально опубликовано на
Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Беларуси, вправе использовать наличную валюту для расчетов за пределами страны по сделкам, предусматривающим импорт товаров, в сумме, не превышающей 100 базовых величин (1 БВ - Br25,5) по каждому документу, подтверждающему поступление товаров на территорию Беларуси.
Организации и ИП, которые занимаются транспортной или транспортно-экспедиционной деятельностью и являются резидентами Республики Беларусь, вправе принимать наличную иностранную валюту от нерезидентов в качестве оплаты за экспортируемые транспортные или транспортно-экспедиционные услуги в сумме, не превышающей 1000 базовых величин по каждому договору и (или) заявке, заказу-поручению, другому документу
Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 марта 2019 года.-0-
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