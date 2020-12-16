ИП в Беларуси могут разрешить не разрабатывать инструкции по обращению с отходами производства

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальных предпринимателей и микроорганизации могут освободить от обязанности разрабатывать инструкции по обращению с отходами производства. Изменения в декрет "О развитии предпринимательства" вынесены на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

Данным документом уточняется круг субъектов хозяйствования, которые освобождены от обязанности разрабатывать и утверждать инструкции по обращению с отходами производства, вести учет отходов и производить их инвентаризацию, разрабатывать и утверждать нормативы образования отходов производства, а также назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами. Предлагается освободить от этого ИП и микроорганизации. Исключение - ИП и микроорганизации, которые занимаются подготовкой, захоронением, обезвреживанием и (или) использованием отходов. Для них такая обязанность сохраняется, чтобы пресечь нарушения природоохранного законодательства.

Кроме того, проектом декрета предлагается дополнительно освободить от обязанности разрабатывать упомянутые инструкции представительства иностранных организаций.

Организатор общественного обсуждения - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить с 16 по 26 декабря включительно по электронному адресу waste@minpriroda.gov.by.-0-