23 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Иран намерен активнее работать над увеличением товарооборота с Беларусью до $1 млрд. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА руководитель Тегеранской палаты по вопросам торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Масуд Хансари, который 23-26 июля посещает Беларусь во главе представительной иранской делегации.

По его словам, делегация иранских бизнесменов в составе более 20 человек прибыла в Минск с целью активизировать двустороннее экономическое торговое сотрудничество. Масуд Хансари считает, что для наращивания взаимного товарооборота до $1 млрд в соответствии с белорусско-иранскими договоренностями на высшем уровне имеется хороший потенциал. Он уверен, что во время визита и переговоров удастся добиться решения некоторых проблемных вопросов.

В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества глава Тегеранской палаты по вопросам торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства назвал машиностроение, фармацевтику, сельское хозяйство.

Кроме того, он рассказал о некоторых деталях программы визита. В частности, на 24 июля намечено проведение белорусско-иранского бизнес-форума, организованного совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой. На мероприятии состоится презентация делового климата двух стран. Запланированы переговоры белорусских и иранских представителей, заинтересованных в сотрудничестве в сферах банковской деятельности, производства медицинской и фармацевтической продукции, газового оборудования, сельскохозяйственной техники, строительных материалов и техники, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, производства и поставок продуктов питания. Программой визита также предусмотрено посещение ряда белорусских предприятий.-0-