Иран переходит к реализации временного соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС

8 июля, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Президент Ирана Хасан Роухани отдал распоряжение Министерству промышленности, шахт и торговли перейти к реализации временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, сообщает пресс-служба иранского лидера.
Временное соглашение о зоне свободной торговли 10 июня было ратифицировано парламентом Ирана.
Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3036 BYN
|2.302 BYN
|2.304 BYN
|USD
|2.0521 BYN
|2.05 BYN
|2.051 BYN
|RUB
|3.2138 BYN
|3.208 BYN
|3.22 BYN