Иран переходит к реализации временного соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС

8 июля, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Президент Ирана Хасан Роухани отдал распоряжение Министерству промышленности, шахт и торговли перейти к реализации временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, сообщает пресс-служба иранского лидера.

Временное соглашение о зоне свободной торговли 10 июня было ратифицировано парламентом Ирана.

Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном.-0-