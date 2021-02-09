Иран заинтересован в полномасштабном сотрудничестве с ЕАЭС

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Иран заинтересован в полномасштабном сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича с председателем Меджлиса Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, прибывшим в Россию с первым официальным зарубежным визитом.

Были затронуты актуальные вопросы многостороннего взаимодействия и торгово-экономической повестки. В частности, обсуждены реализация временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Исламской Республикой Иран, начало переговоров по соглашению о свободной торговле, а также пути интенсификации сотрудничества в целом.

"С учетом сложившейся успешной практики и традиционно дружественных отношений между странами ЕАЭС и Ираном важно вырабатывать новые подходы, которые помогут повысить эффективность и результативность нашей работы", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Участники встречи обменялись мнениями о результатах и перспективах инвестиционного сотрудничества, кооперации в промышленности и сельском хозяйстве, коснулись вопросов обеспечения взаимных расчетов и борьбы с пандемией COVID-19. Отдельное внимание было уделено транспортно-логистическим проектам, способным оказать позитивное влияние как на рост товарооборота между странами ЕАЭС и Ираном, так и на повышение уровня транспортной связанности всего большого евразийского региона.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Ираном с другой было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу 27 октября 2019 года. Главы государств - членов ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря 2020 года приняли решение о начале переговоров по соглашению о зоне свободной торговли с Ираном. "Сейчас идет подготовка к первым консультациям. Работа по соглашению о свободной торговле должна быть завершена в течение трех лет, начиная с 27 октября 2019 года", - добавили в ЕЭК.-0-