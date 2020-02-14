Иран заявляет о готовности продавать нефть Беларуси, но конкретных переговоров пока не было - посол

14 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Иран готов продавать нефть Беларуси, но конкретных переговоров пока не было. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА посол Ирана в Беларуси Саид Яри.

Глава дипломатической миссии рассказал: "Ранее белорусские друзья выразили готовность покупать у нас нефть. Мы готовы продавать нефть белорусам. Это чисто экономический вопрос, и это не значит, что мы хотим создавать политическую конкуренцию другим странам".

Дипломат обратил внимание, что имеется обоюдная заинтересованность белорусской и иранской сторон в сотрудничестве в нефтяной отрасли. Наряду с этим он подчеркнул, что конкретных переговоров на эту тему пока не было, данные вопросы нужно детально обсуждать.

"Мы экспортеры нефти и готовы продавать ее как Беларуси, так и другим странам. Конечно, мы понимаем наших белорусских друзей и старались бы по цене найти компромиссное решение. Мы понимаем, что белорусскую сторону интересует оптимальная цена на нефть", - продолжил посол.

Беларусь ведет переговоры о покупке нефти в разных государствах, и Иран, по мнению Саида Яри, может стать одной из стран - экспортеров этой продукции.-0-