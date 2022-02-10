Иранские предприниматели намерены сотрудничать с промпредприятиями Беларуси

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деловые круги Ирана намерены сотрудничать с промышленными предприятиями Беларуси. Об этом шла речь на встрече министра промышленности Петра Пархомчика с представителями деловых кругов Исламской Республики Иран, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных направлениях взаимных интересов. Иранская сторона выказала готовность развивать и углублять взаимодействие с белорусскими промышленными предприятиями", - говорится в сообщении.-0-