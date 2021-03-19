19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время Иркутская область приобретет более 160 тракторов BELARUS. Поставки техники BELARUS в Иркутскую область обсудили на встрече генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк и губернатор российского региона Игорь Кобзев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского тракторного завода.

"Минский тракторный завод располагает возможностями поставки всей номенклатуры техники "МТЗ-Холдинг" в Иркутскую область, в том числе с возможностью передачи лесных и специальных машин для опытной эксплуатации в организациях региона. Прежде этот вид техники в регион не поставлялся. Рассматривается возможность закупки техники для добровольцев, задействованных в тушении лесных пожаров", - сказал Виталий Вовк.

Генеральный директор также подтвердил заинтересованность МТЗ в организации учебных классов на базе учреждений высшего и среднего профессионального образования Иркутской области для подготовки квалифицированных кадров для эксплуатации техники BELARUS.

Кроме того, МТЗ заинтересовано в развитии сервисно-сбытовой сети в регионе, в том числе по лесным и специальным машинам. "С генеральным директором Минского тракторного завода Виталием Вовком обсудили возможность появления в Приангарье специализированного сервисно-технического центра. Это позволит оперативно и дешево проводить ремонт. Убежден, что подобное сотрудничество выгодно обеим сторонам", - сказал Игорь Кобзев.

Делегация ОАО "МТЗ" осмотрела площадки, предложенные иркутской стороной для организации капитально-восстановительного ремонта техники BELARUS.

Ожидается, что итогом визита Виталия Вовка в Иркутскую область станет подписание протокола, определяющего дальнейшие шаги в развитии различных направлений сотрудничества МТЗ и российского региона.

Парк техники BELARUS в Иркутской области вплотную приблизился к 10 тыс. единиц. Машины востребованы в сельском и коммунальном хозяйстве, лесной отрасли. "Техника зарекомендовала себя как надежная и дешевая в обслуживании", - подчеркнул Игорь Кобзев.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга, кроме МТЗ, входят 10 предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-