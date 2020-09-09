Ирландский инвестор планирует построить фотоэлектрические станции в СЭЗ "Витебск"

9 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новым резидентом СЭЗ "Витебск" зарегистрировано ООО "Соларгамма", созданное с участием инвестора из Ирландии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Компания планирует реализовать проект по строительству фотоэлектрических станций на площадках свободной экономической зоны в Витебске, а в перспективе также в Орше, Полоцке и Новополоцке. Генерируемая станциями электроэнергия будет использоваться для энергетического обеспечения деятельности действующих резидентов СЭЗ "Витебск". Это позволит предприятиям значительно снизить себестоимость продукции, экономя средства благодаря диверсификации источников электроэнергии и использованию экологически чистой солнечной энергии, отметили в администрации СЭЗ.

Ирландский инвестор проявил интерес к развитию бизнеса на площадке СЭЗ "Витебск" в начале текущего года. В последующем из-за пандемии COVID-19 переговорный процесс был переведен в режим онлайн, проработка организационных вопросов также велась в удаленном формате.

На первом этапе предполагается ввести в эксплуатацию две станции на основной площадке СЭЗ в районе бывшего военного аэродрома в Витебске. По проекту суммарная установленная мощность фотоэлектрических станций к 2022 году составит 1 МВт, а к 2024-му планируется ее нарастить до 7 МВт.

ООО "Соларгамма" стала шестым резидентом СЭЗ, зарегистрированным в этом году. Всего в СЭЗ "Витебск" реализуется 54 инвестиционных проекта с участием инвесторов из 16 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых семь расположены в Витебске, пять в Оршанском, а также по одному в Витебском, Полоцком, Поставском районах и Новополоцке. Среднесписочная численность работающих в организациях СЭЗ составляет 16,7 тыс. человек.-0-