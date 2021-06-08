Исаченко: диалог между регионами Беларуси и России - залог успешного развития и стабильности

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог между регионами Беларуси и России является залогом успешного развития и стабильности. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время проведения совместного заседания белорусского и российского организационных комитетов по подготовке VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил вице-спикер Совета Республики, форум регионов стал не только площадкой для выстраивания экономических связей, но и зарекомендовал себя как механизм народной дипломатии двух братских стран.

"Сегодня совместно с российскими коллегами мы детализировали наши подходы к проведению форума регионов. Традиционно все мероприятия будут направлены на развитие и углубление двухсторонних связей между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - подчеркнул Анатолий Исаченко.

Темой VIII Форума регионов Беларуси и России станет "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации". Форум пройдет в период с 29 июня по 1 июля. Ключевые мероприятия состоятся в Москве и Московской области (Дом правительства Московской области), а также в режиме видео-конференц-связи в Минске.

Вице-спикер обратил внимание, что форум регионов пойдет в гибридном формате. В первый день, 29 июня, работа участников будет организована в режиме онлайн, пройдет пять секционных заседаний.

30 июня - вылет белорусской делегации в Москву, где запланирована встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями opганов государственной власти регионов России и Беларуси. В этот же день запланировано заседание межпарламентской комиссии.

1 июля пройдет ключевое мероприятие - пленарное заседание с участием президентов двух стран.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович рассказал о заседании, которое пройдет в Белорусском институте стратегических исследований. "Прежде всего будут затронуты вопросы о реализации концепции цифровой трансформации в системе образования, рассмотрены проблемы и перспективы научно-технического и инновационного сотрудничества двух стран, перспективные направления научно-экспертного взаимодействия по ключевым вопросам российско-белорусского сотрудничества, цифровизация и персонализация как основа современного здравоохранения, консолидация цифровых компетенций регионов Беларуси и России по внедрению технологии умных городов, межвузовское взаимодействие по созданию и продвижению цифровых, образовательных ресурсов на международных платформах. Мы считаем, что обсуждение этих вопросов будет полезно для развития взаимоотношений наших двух стран", - поделился он.

По словам заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Виктора Ананича, запланировано заседание на базе технопарка БНТУ "Политехник". Среди участников секции - представители Министерства связи и информатизации, высших учебных заведений, технопарков, банков, Молодежного парламента, операторы сотовой связи и др. "Докладчики рассмотрят такие темы, как единое научно-технологическое пространство Союзного государства в эпоху цифровизации, опыт международного сотрудничества в отношении создания инфраструктуры, поддержки, развития смарт-индустрии в Беларуси, а также перспективные направления в сфере IT-технологий", - сказал спикер.-0-

Фото Егора Павлющика