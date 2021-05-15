Исаченко: кожевенная отрасль - одна из стратегических в Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко сегодня посетил ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Анатолий Исаченко ознакомился с производственной базой предприятия, ассортиментом выпускаемой продукции, пообщался с трудовым коллективом. "Кожевенная отрасль - одна из стратегических в Республике Беларусь, поэтому важно обеспечить ее эффективное функционирование", - подчеркнул зампредседателя Совета Республики.

Ранее Анатолий Исаченко посетил ОАО "Минское производственное кожевенное объединение".-0-

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