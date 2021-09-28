Исаченко: молодежь Беларуси может подключиться к разработке нацплана по развитию зеленой экономики

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси имеет возможность подключиться к разработке Национального плана действий по развитию зеленой экономики. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко в ходе открытия молодежного форума "Зеленая экономика - успешное будущее". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Как подчеркнул вице-спикер Совета Республики, именно молодым людям предстоит определять будущее нашей страны. "Для нас, старшего поколения, важно, чтобы современная белорусская молодежь стала приверженцем основных принципов устойчивого развития. Подобный подход - это желание сохранить тот путь, который выбрал четверть века назад белорусский народ", - отметил Анатолий Исаченко.

По мнению заместителя председателя Совета Республики, зеленая экономика является одним из приоритетных направлений развития многих государств в мире. "В Беларуси этому вопросу также уделяется значительное внимание. Ярким подтверждением является наличие школ с "зеленым уклоном", - подчеркнул он.

Фото Совета Республики

В то же время, по мнению Анатолия Исаченко, белорусам необходимо изменить свой образ мышления и сберечь природу страны: "В этом процессе важную роль играет именно молодежь", - подытожил заместитель председателя Совета Республики.

Участники форума на протяжении двух дней примут участие в работе диалоговых площадок по приоритетным направлениям проекта Национального плана действий по развитию зеленой экономики на 2021-2025 годы и панельных дискуссиях "Голос молодежи для зеленого будущего".-0-