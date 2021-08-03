Исаченко: обувные предприятия должны ориентироваться на использование отечественного сырья

Во время совещания на предприятии. Фото Совета Республики

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко посетил СООО "Белвест". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Вице-спикер Совета Республики провел рабочее совещание с руководством предприятия, а также ознакомился с производственной базой и перечнем выпускаемой продукции.

"СООО "Белвест" - одно из успешных белорусских предприятий в сфере производства и реализации высококачественной кожаной обуви. Общий объем изготавливаемой "Белвестом" продукции достигает 2 млн пар в год, сезонная обновляемость ассортимента составляет 70-80%", - сказал заместитель председателя Совета Республики. Он также подчеркнул, что на предприятии активно разрабатываются и внедряются в производственный цикл новые технологии, которые позволяют значительно облегчить труд работников. В то же время, по мнению Анатолия Исаченко, в процессе производства обуви отечественные организации должны существенно увеличить долю использования белорусского кожевенного сырья.

Вице-спикер Совета Республики провел также встречу с трудовым коллективом предприятия.

Ранее заместитель председателя Совета Республики посетил ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат" и РУП "Гродненское производственное кожевенное объединение".-0-

Фото Совета Республики