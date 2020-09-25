Исаченко: около 70 соглашений планируется подписать по итогам Форума регионов Беларуси и России

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70 соглашений планируется подписать по итогам VII Форума регионов Беларуси и России, который пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области, заявил журналистам заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум с каждым годом набирает обороты и становится той площадкой, на которой встречаются руководители регионов, бизнес-сообщества, заключаются контракты, договариваются на будущее. Во время форума будет подписано контрактов примерно на $700 млн. На прошлом форуме - около $600 млн. Наиболее крупный контракт будет заключен на сумму свыше $30 млн. Планируем, что будет подписано около 70 соглашений", - сказал Анатолий Исаченко.

Анатолий Исаченко

Зампредседателя Совета Республики напомнил, что в этом году формат проведения форума несколько изменился. В связи с коронавирусной ситуацией заседания секций и некоторые другие мероприятия в первый день пройдут в видеоформате. Во второй день форум продолжится в режиме офлайн.

VII Форум регионов Беларуси и России будет посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Запланировано проведение пяти секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Пройдут также совместное заседание деловых советов Беларуси и России и экспертная сессия высокого уровня "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков

Вопросы регионального сотрудничества, выполнения документов, принятых на предыдущих форумах, развития научно-технического сотрудничества двух стран рассмотрят на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального Собрания России по межрегиональному сотрудничеству.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ. Во время пленарного заседания и встречи председателя Совета Республики и председателя Совета Федерации с руководителями регионов Беларуси и субъектов Российской Федерации запланировано подписание соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов.-0-