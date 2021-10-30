Исаченко: вопрос своевременного завершения сельхозработ в Минской области на ежедневном контроле

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос своевременного завершения сельскохозяйственных работ в Минской области на ежедневном контроле. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минской области Анатолий Исаченко во время посещения районов области, сообщает БЕЛТА.

Анатолий Исаченко обратил внимание на необходимость неукоснительно и своевременно исполнять поручения Президента об уборке кукурузы и завершении подъема зяби в столичном регионе. "Эта работа находится на ежедневном контроле. После облета территорий области мы видим, где есть конкретные пробелы и отставание", - отметил уполномоченный представитель главы государства.

Анатолий Исаченко привел в пример посещаемый им сегодня Столбцовский район Минской области, где сельскохозяйственные работы уже фактически завершены. Также во время рабочей поездки сенатор ознакомился с ситуацией в Узденском и Дзержинском районах.

По его словам, в регионе осталось убрать 14 тыс. га кукурузы на зерно. "В день убирается порядка 2,2-2,3 тыс. га. Если считать чисто арифметически, то все и складывается. Но надо четко понимать, что это "средняя температура по госпиталю". То есть ряд хозяйств уже завершил уборку на зерно, но в ряде хозяйств она еще продолжается. На мой взгляд, здесь надо больше решений, организационных мероприятий для того, чтобы ускорить уборку в тех хозяйствах, где она задерживается, - пояснил вице-спикер. - Что я здесь имею в виду. Первое - это переброска техники. В частности комбайнов, как здесь, в Столбцовском районе. В это хозяйство перебросили от соседей комбайны и усилили уборку кукурузы на зерно. Второе - надо смотреть за отвозкой зерна, чтобы тоже комбайны не простаивали. Третий важный момент касается сушки зерна. Здесь используются несколько технологий, все механизмы задействованы. Думаю, с учетом переброски комбайнов в те сроки, которые обозначил глава государства, Минская область должна вложиться".

Анатолий Исаченко подчеркнул: еще одно важное направление - подъем зяби. "Здесь работа также организована. Работают более 500 тракторов. В день вспахивается примерно 11 тыс. га. Но здесь надо работу усилить. Там, где есть необходимость подключать больше механизаторов, - организовать ночные смены. Конечно, для этого требуются кадры и соответствующая заработная плата. Повторюсь, в области все необходимое есть и надо организовывать эту работу", - констатировал он.

Зампредседателя Совета Республики добавил: выполнение поставленных Президентом задач - принципиальный вопрос, каждый руководитель персонально за это отвечает.

Ранее вице-спикер облетел регион, посетил Слуцкий, Солигорский и Стародорожский районы области.-0-

Фото Андрея Покумейко