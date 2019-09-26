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26 сентября 2019, 15:21

Исключение посредничества, снижение затрат и рост продаж - как будет развиваться цементная отрасль

Александр Довгало. Фото belck.by
Александр Довгало. Фото belck.by

Белорусская цементная компания, созданная чуть более пяти лет назад, объединила предприятия отрасли в одну структуру. Сейчас здесь трудятся свыше 9,5 тыс. человек. В мае этого года холдинг возглавил Александр Довгало. Согласовывая на должность нового руководителя, Президент потребовал повысить эффективность работы заводов, обеспечить в полном объеме потребности внутреннего рынка, увеличить объемы реализации продукции на экспорт, расширять сферу применения цемента. О том, как решаются эти задачи, а также об исключении посредничества при закупке сырья и новшествах в управлении бизнес-процессами, генеральный директор компании рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА.

- Александр Станиславович, Белорусская цементная компания - сравнительно молодой холдинг. Каковы перспективы его развития?

-Хотел бы отметить, что в мае этого года принят указ №181, который касается вопросов финансового оздоровления предприятий отрасли. Предоставление таких возможностей по отсрочке и рассрочке в погашении кредитной задолженности - беспрецедентное решение. Это высокое доверие, оказанное нам главой государства, предполагает серьезную ответственность за неисполнение тех положений, подходов, которые закреплены в документе. Сформированы необходимые комплексные планы реализации мероприятий. Совершенствуем свою работу в части управления заводами, инвестиционной деятельности, кадровой политики. Компания должна стать холдингом европейского уровня.

- На недавней коллегии Комитета госконтроля, где рассматривались вопросы цементной промышленности, обращалось внимание на дополнительные затраты из-за необоснованного посредничества. Какие в этом направлении принимаются меры?

- В состав Белорусской цементной компании входят более 20 предприятий. Мы сконцентрировали усилия на централизации закупок всего сырья, комплектующих, оборудования. Необходимо за счет крупных оптовых поставок снижать в целом стоимость того или иного товара. Кроме того, такие процедуры организованы более грамотно и профессионально. Поставили перед собой задачу максимально перейти к закупкам непосредственно у производителей, выходим на них в том числе через наши посольства за рубежом. Организуем выезды на производства, налаживаем прямые контакты, приглашаем к участию в тендерах. Их планируем провести в ближайшие три месяца для формирования заказов на 2020 год. Это даст возможность сократить затраты на приобретение материалов, получить надежное оборудование и комплектующие. Например, в середине сентября провели встречу с руководителем ведущего казахстанского предприятия по добыче каменного угля "Шубарколь Премиум", где достигнута предварительная договоренность о прямых поставках. Тем самым мы обеспечим цементные заводы высококачественным топливом для вращающихся печей. К тому же шубаркольский уголь не накапливает влагу, что снимает ряд проблем с его хранением. Предприятие готово оказать содействие в налаживании контактов с другими угледобывающими предприятиями Казахстана.

Кроме угля непосредственно у производителей закупаем гипсовый камень, 80% стальных канатов, 70% металла. Активно уменьшаем число посредников при закупках полистирола. Формируем своего рода пул производителей сырья, энергоносителей, расходных материалов. Работать в этом направлении начали далеко не сегодня, и могу заверить, что в скором времени холдинг снизит количество посредников до минимума как при закупках сырья, так и при реализации продукции.

- Какова стратегия компании по продажам цемента и строительных материалов на внутреннем рынке?

- Основной целью проведенной модернизации цементной отрасли было удовлетворить спрос белорусских потребителей, что сейчас реализовано. Например, объемы продаж на внутреннем рынке за 9 месяцев этого года составили 113,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого. Кроме того, сделали акцент на розничной торговле - чтобы каждый человек мог, что называется, в любое время и в любом месте купить нашу продукцию. Для удобства покупателей развиваем торговлю через автозаправочные станции ПО "Белоруснефть". Здесь можно приобрести мешок цемента при поездке на дачу или в деревню. Благодаря таким подходам объем реализации возрос на 140%, за восемь месяцев через АЗС продали свыше 21 тыс. т продукции. Это очень большая цифра. С конца сентября предложили гражданам кроме стандартной 25-килограммовой упаковки фасовку по 15 кг. Рассчитываем, что она будет востребована теми, кто планирует мелкий ремонт. К тому же пожилым людям легче поднять тару меньшего веса. Видим интерес к такой продукции и со стороны зарубежных партнеров.

Также подписали контракт с "Белпочтой" для реализации в почтовых отделениях по всей стране фасованного цемента. Ориентированы продажи в первую очередь на сельское население. Уже небольшие объемы цемента - около 500-600 т - отправлены адресатам. Готовы удовлетворять заявки по предзаказу. Расширяем и работу через банковские партнерские программы ("Мост" Беларусбанка и "Шире круг" Белагропромбанка): те клиенты, которые испытывают временные финансовые трудности, могут забрать цемент без оплаты и рассчитаться с банками в течение 1-3 месяцев.

Еще одно направление - развитие логистических складов в Беларуси. Сейчас их 18, планируем увеличить количество до 30-35 объектов. Это позволит приблизить продукцию к конечному потребителю, сократить для них транспортные затраты. Кроме собственной сети договорились об использовании складских помещений Белорусской железной дороги, "Белпочты". Таким образом в этом году удалось исключить возникновение очередей на цементных заводах в пик сезона.

- Расскажите о планах продвижения продукции на внешние рынки. Расширяется ли география поставок?

-Ресурсы, которые не задействованы внутри республики, активно направляем за рубеж. Стоит задача (ее в том числе обозначил глава государства) диверсифицировать рынки. В текущем году в Западную Европу (Польша, страны Балтии) темп роста продаж составил 130%. Впервые стал поставлять в Польшу продукцию "Кричевцементношифер". Поляки отмечают ее стабильно высокое качество. Что касается географии поставок, то с цементом не так просто выйти на новые рынки. Роль играет "транспортное плечо": экономически выгодно доставлять груз на расстояние, не превышающее 1 тыс. км. В целом на экспорт продаем около 40% продукции.

- Во всем мире постепенно торговля товарами переходит в интернет-пространство. В цементной отрасли тоже наблюдается такая тенденция?

-Мы развиваем биржевую торговлю. Выставляем продукцию как для внешнего, так и для внутреннего рынка на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Отмечается достаточно активный спрос, особенно со стороны стран Балтии, Украины. Одна из задач на перспективу - продавать весь цемент за рубеж через эту биржу. Комплектующие, материалы и сырье также активно закупаем таким способом.

- Какова загрузка производственных мощностей белорусских цементных заводов?

- В среднем по году рассчитываем выйти на показатель более 90%. В летние месяцы загрузка достигала 95% и выше. Например, в июле мощности "Красносельскстройматерилов" были загружены на 99,8%, Белорусского цементного завода - на 97%, "Кричевцементношифера" - 99,5%. В прошлом году цифры были меньше - средняя загрузка составляла 87%.

- Какие мероприятия предусмотрены для снижения себестоимости продукции?

-В этом направлении ведется серьезная работа, реализуется соответствующая комплексная программа. Особое внимание уделяется сокращению энергозатрат. Так, до конца года в Костюковичах на Белорусском цементном заводе введем в строй котельную на местных видах топлива. Она позволит предприятию в год экономить около Br1 млн.

- В последнее время все больше говорится о необходимости расширять сферу применения цемента. В каких еще отраслях продукция может быть востребована?

-Перспективы для себя видим в увеличении поставок продукции с высокой добавленной стоимостью из цемента. Речь идет в первую очередь о широком ассортименте железобетонных изделий. И по этим позициям в этом году отмечается рост экспорта.

- В состав холдинга входят более 20 предприятий. Предполагается ли дальнейшее расширение?

- Цифра в течение пяти лет менялась, сейчас холдинг в целом сформирован. Единственное, развиваем наше научно-техническое управление в части научного обеспечения отрасли. Эта тема также поднималась во время коллегии Госконтроля. Набрали специалистов, прорабатываем вопрос открытия кафедры на предприятии "Кричевцементношифер".

- Во время Белорусского промышленно-инвестиционного форума, который проходил в Минске 17-20 сентября, красной нитью звучала тема цифровой трансформации, создания цифровых производств. Для цементной отрасли она также актуальна?

-Да, этому вопросу уделяем серьезнейшее внимание. Планируем в следующем году в холдинге направить значительные объемы инвестиций на внедрение информационных технологий. Анализируем все бизнес-процессы, которые происходят в управляющей компании, чтобы их оптимизировать и максимально автоматизировать. В том числе будем создавать специализированное IT-подразделение. Холдинг большой, работы в этом направлении много. Предполагаем применять как стандартные программы, так, возможно, придется разрабатывать и новые программные комплексы. Изучим зарубежный опыт.

- Александр Станиславович, вы уже в должности четыре месяца, что оказалось самым сложным?

- Важно было, чтобы люди поверили в тебя, в то, что ты хочешь сделать. Главное, удалось избежать напряжения в коллективе. Все с пониманием восприняли изменения, с каждым я поговорил лично, рассказал, какими вижу перспективы предприятия. Холдинг производит широчайший спектр строительных материалов. Просто выпустить качественную продукцию - недостаточно для успеха. Нужно выгодно ее реализовать. При государственной поддержке и благодаря профессиональному, сплоченному коллективу Белорусская цементная компания просто обязана выйти на новый уровень.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

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