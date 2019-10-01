Исполком СНГ обобщает предложения по реализации в Содружестве новых проектов в транспортной сфере

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет СНГ совместно с Координационным транспортным совещанием государств - участников СНГ обобщает предложения по реализации в Содружестве новых проектов в транспортной сфере. Об этом сообщила заместитель начальника отдела департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Екатерина Муравкина на пленарном заседании "Актуальные направления развития транспортно-логистических систем: национальный и мировой опыт" во время Белорусской транспортной недели, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Екатерины Муравкиной, во время последних заседаний Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств СНГ руководители делегаций отмечали важность реализации инициатив в области развития транспортно-транзитного потенциала Содружества. Они выразили заинтересованность в формировании разветвленной интегрированной транспортной сети. Главы делегаций Беларуси и Туркменистана высказали пожелания по выводу партнерства в СНГ на более широкие географические и экономические горизонты, ускорению процесса интеграции национальной и региональной транспортно-логистической инфраструктуры в мировую сеть путем совместной реализации масштабных инфраструктурных проектов в Евразии по линиям Восток-Запад и Север-Юг, в том числе выходящим за границы Содружества. "Подчеркивалась необходимость рассмотрения с привлечением транспортных ведомств предложений по совместному строительству международной транспортной инфраструктуры. В настоящее время Исполнительный комитет СНГ совместно с Координационным транспортным совещанием государств - участников Содружества проводит работу по обобщению поступающих предложений стран по реализации инициатив в транспортной сфере. Соответствующий вопрос включен в повестку очередного совещания министров транспорта стран СНГ в ноябре текущего года", - рассказала она.

Современная экономика ориентирует транспортную отрасль государств - участников СНГ на расширение интеграционных процессов. Екатерина Муравкина подчеркнула, что устойчивое развитие транспорта в Содружестве является одним из условий свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободной экономической деятельности. "Сегодня в транспортной сфере СНГ сформированы и функционируют органы отраслевого сотрудничества. Проводится согласованная транспортная политика, а также тарифная политика в международном грузовом железнодорожном сообщении. Решаются задачи, направленные на развитие международных автомобильных перевозок, реализуются мероприятия по развитию гражданской авиации и обеспечению безопасности полетов, гармонизации национальных систем организации воздушного движения. Вместе с тем уровень транспортного взаимодействия в СНГ имеет резервы для дальнейшего наращивания", - отметила она.

По словам представителя Исполкома СНГ, актуальными остаются такие направления скоординированной транспортной политики, как развитие конкурентной среды на рынке транспортных услуг Содружества, создание условий для развития сети международных транспортных коридоров, повышение эффективности использования инвестиционной привлекательности инфраструктурных проектов. Перспективными являются внедрение инновационных транспортно-логистических технологий, в том числе в области энергоэффективности, развитие кооперации и разработка совместных программ в области транспортного машиностроения, совместное использование научного и кадрового потенциала.

Главной темой Белорусской транспортной недели определено развитие национальной транспортно-логистической системы на базе инновационных комплексных решений. География участников охватывает 11 стран (Австрия, Армения, Беларусь, Италия, Китай, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина, Швейцария). Международный транспортно-логистический форум включает специализированную выставку "Транспорт и логистика", а также обширную деловую программу.-0-