Исполкомы будут определять перечни непригодных для эксплуатации объектов военных городков

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные и Минский городской исполнительные комитеты будут самостоятельно определять перечни всех неиспользуемых и непригодных для эксплуатации объектов военных городков. Это предусмотрено указом от 13 мая 2021 года №184 "О неиспользуемых и непригодных для эксплуатации объектах бывших военных городков", сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в Госкомимуществе, ранее указом Президента от 17 августа 2010 года №428 "О неиспользуемых и непригодных для эксплуатации объектах бывших военных городков" был установлен перечень таких объектов, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении организаций, а также предусмотрено освобождение этих организаций от исчисления и уплаты земельного налога на земельные участки, занятые этими объектами, до момента их выбытия.

В настоящее время большинство позиций перечня требует уточнения в связи с изменением наименования, инвентарного номера, адреса объекта либо организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которой он находится. Кроме того, многие объекты, включенные в перечень, уже вовлечены в хозяйственный оборот либо снесены.

"В связи с этим областным, Минскому городскому исполнительным комитетам указом №184 предоставляется право самостоятельно определять перечни всех неиспользуемых и непригодных для эксплуатации объектов военных городков, расположенных на их территории, в том числе тех, которые нецелесообразно вовлекать в хозяйственный оборот либо сносить, а также ежеквартально вносить в них изменения", - рассказали в комитете.

Такой порядок предоставит возможность осуществлять оперативный учет объектов бывших военных городков, поддерживать его в актуальном состоянии и обеспечивать достоверность содержащихся в нем сведений, считают в Госкомимуществе.

Сохраняя в целом подходы об освобождении государственных организаций, в хозяйственном ведении либо оперативном управлении которых находятся объекты бывших военных городков, от уплаты земельного налога, такая льгота по указу №184 может быть получена по решению местных органов власти на срок не более 5 лет.

По мнению специалистов комитета, это позволит учитывать финансово-хозяйственную деятельность предприятия, а также будет стимулировать балансодержателей оперативно принимать меры по вовлечению объектов бывших военных городков в хозяйственный оборот.

Также указом №184 предусмотрена ранее действовавшая норма об освобождении балансодержателей объектов бывших военных городков от налога на недвижимость, если такие объекты по объективным причинам не могут быть вовлечены в оборот либо снесены и включены в соответствующие перечни.

Вместе с тем документом устанавливаются критерии, обеспечивающие прозрачность процедуры формирования этих перечней, позволяющие предотвратить включение в них таких объектов для уклонения от работы по вовлечению их в экономический оборот.

Кроме того, указом предусматривается обязанность государственных организаций, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся неиспользуемые и непригодные для эксплуатации объекты бывших военных городков, обеспечивать реализацию мероприятий по ограничению доступа на такие объекты.-0-