Использование хлорорганики в нефтедобыче необходимо полностью запретить - эксперт

21 мая, Уфа /БЕЛТА - ТАСС/. Использование хлорорганики в нефтедобыче необходимо полностью запретить, поскольку, в случае загрязнения ей нефти, последнюю приходится уничтожать. Такое мнение высказал завкафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа им. Губкина Владимир Капустин в кулуарах нефтегазохимического форума в Уфе.

"Как не допустить (загрязнений) - отказаться на 100% от хлорорганики. Надо категорически запретить, и наказывать тех, кто это делает, очень жестко. Представляете, сколько сегодня находится в трубе миллионов тонн зараженной нефти? Самое страшное, что ее не разбавить - обязательно удалить, вывести хлорорганику очень трудно", - рассказал Владимир Капустин.

Он уточнил, что хлорорганика хорошо воздействует на пласт и увеличивает его нефтеотдачу. Однако при попадании в нефтепровод она снижает октановое число нефтепродуктов, в результате - большие потери от того, что выпускаются бензины с меньшим октановым числом.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая. Сейчас "Нафтан" по-прежнему работает на неполной загрузке.

Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. 24 апреля Польша на неопределенный срок прекратила транзит нефти. Затем это сделала и Украина, однако впоследствии транзит был возобновлен.

Источник загрязнения экспортной нефти органическими хлоридами был обнаружен на участке Самара - Унеча. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность), ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ст.158 УК РФ (кража). В российской "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным. По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, грязная нефть в трубопровод "Дружба" была загружена компаниями с целью сокрытия многократных хищений нефти.-0-