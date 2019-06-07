Использование механизма ГЧП позволит повысить качество оказываемых населению услуг - Минэкономики

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) позволит повысить качество оказываемых населению услуг. Об этом заявила заместитель министра экономики Елена Перминова во время образовательного семинара на тему "Основные изменения в законодательстве и особенности реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Елена Перминова отметила актуальность института государственно-частного партнерства, которая предопределена как ограниченностью бюджетных средств на развитие инфраструктуры, так и необходимостью повышения качества оказываемых населению услуг. "В целом я оптимистично отношусь к процессу встраивания механизма ГЧП в нашу экономику. На данный момент мы уже достигли этапа конкурса по первому отечественному пилотному проекту - реконструкции участка автодороги М10. Более того, проект вызывает большой интерес у потенциальных частных партнеров", - сказала она.

Замминистра напомнила, что в соответствии с Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы каждому региону необходимо заключить не менее одного соглашения по проекту с механизмом ГЧП и оптимально реализовать их в течение следующей пятилетки. "Времени мало. Наша задача - создать сегодня необходимые предпосылки и проложить дорогу для новых проектов в сферах образования, здравоохранения, мусоропереработки и других направлениях. Но для ее реализации необходимо доскональное знание действующего законодательства, а также понимание, как применять его на практике", - резюмировала Елена Перминова.

Семинар стал первым мероприятием по укреплению потенциала для ГЧП Программы в поддержку развития частного сектора Беларуси, которая реализуется Всемирным банком при финансировании Евросоюза. Глава представительства ВБ в Беларуси Алекс Кремер рассказал о том, что в переговорах с ним частные иностранные инвесторы выражают высокую заинтересованность в инвестировании в Беларусь. По его мнению, такой интерес дает возможность для решения вопроса достаточного финансирования инфраструктуры в Беларуси за счет механизмов ГЧП. "Все зависит от того, в какой степени будут отработаны процедуры и как скоро заинтересованные органы смогут перейти к практической реализации проектов государственно-частного партнерства", - подчеркнул Алекс Кремер.

Во время семинара. Фото Министерства экономики

Участники семинара ознакомились с актуальными юридическими аспектами государственно-частного партнерства в Беларуси, обсудили особенности инициирования, подготовки и финансирования проектов ГЧП, отражения ключевых положений проектов в соглашениях о ГЧП и договорах о взаимодействии, проведения конкурсов по отбору частных партнеров и разрешения проблемных аспектов в данной сфере.

Государственно-частное партнерство - это модель сотрудничества государства и бизнеса, которая позволяет реализовать важные социальные проекты с помощью инноваций, капитала и ресурсов частного бизнеса, без перегрузки бюджета. Контракт ГЧП предполагает, что частный партнер создает и в течение оговоренного контрактом срока (обычно 10-20 лет) обслуживает инфраструктурный объект, при этом возврат вложенных инвестиций может быть обеспечен за счет платы пользователей или бюджета либо сочетания этих двух источников. По истечении срока контракта актив, как правило, переходит в собственность государства (муниципалитета).

Для создания институциональной среды для реализации проектов ГЧП в Беларуси в 2014 году был создан Межведомственный инфраструктурный координационный совет (МИКС) и Центр ГЧП, который является структурным подразделением Национального агентства инвестиций и приватизации. В 2015 году был принят закон "О государственно-частном партнерстве". 31 июля 2018 года в него внесены изменения: расширена сфера применения ГЧП на всю инфраструктуру, в том числе находящуюся в собственности частного бизнеса; уточнены и расширены функции государственного партнера, введены два вида конкурса (двух- и трехэтапный), закреплены гарантии и расширены права частных партнеров. Изменения вступили в силу с 1 февраля 2019 года.

Для оценки общегосударственной потребности в объектах инфраструктуры на долгосрочную перспективу в 2015 году МИКС утвердил Национальную инфраструктурную стратегию Беларуси до 2030 года, которую ежегодно актуализируют. Определен топ-100 инфраструктурных проектов, в том числе для возможной реализации на принципах ГЧП. Данным перечнем могут руководствоваться как заинтересованные государственные органы и организации, так и частные инвесторы (частная инициатива) при подготовке предложений о реализации проектов ГЧП.

В 2018 году МИКС одобрил первый пилотный проект ГЧП "Реконструкция автомобильной дороги М10: граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин, км 109,9 - км 195,15". Реализация проекта М10 осуществляется в соответствии с указом от 26 ноября 2018 года №461, которым установлены условия реализации проекта. Государственным партнером выступит Министерство транспорта и коммуникаций. Частный партнер, определяемый по результатам конкурса, будет отвечать за проектирование, реконструкцию (в течение двух лет), финансирование, содержание и техническое обслуживание (в течение 18 лет) участков автодороги М10.-0-