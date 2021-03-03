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Экономика
03 марта 2021, 14:53

Использование местных видов топлива в Беларуси будет расширяться - Каранкевич

Фото Минэнерго
Фото Минэнерго

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по увеличению объемов использования местных видов топлива в Беларуси будет расширяться. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, который вместе с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым сегодня посетил ОАО "ТБЗ Браславский", где провел встречу с трудовым коллективом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Выступая перед работниками завода, министр напомнил, что 11 и 12 февраля 2021 года прошло важное в жизни страны событие - VI Всебелорусское народное собрание. Главой государства обозначены ключевые задачи социально-экономического развития государства. "В энергетике - это повышение энергетической самостоятельности за счет диверсификации видов и поставщиков топливно-энергетических ресурсов, увеличения использования местных видов топлива и возобновляемых источников энергии; снижение зависимости от углеводородного сырья за счет ввода в эксплуатацию БелАЭС", - отметил Виктор Каранкевич.

Важным направлением является наращивание использования торфа и торфяной продукции. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает порядка 15%. Ежегодно в Беларуси его добывают в объеме около 2 млн т. Из торфа производится 1,2 млн т торфяной продукции, примерно 20% поставляется на внешние рынки, около 80% реализуется внутри страны, что позволяет ежегодно замещать более 450 млн куб.м природного газа.

Одна из перспективных сфер использования торфа - его применение на котельных ЖКХ. Как пояснил генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко, три таких проекта уже реализуются в Минской области. В проработке в этом регионе - еще восемь.

В ближайшее время перспективы развития этого направления планируется оценить и в Витебской области, в том числе с привлечением Браславского торфобрикетного завода.

"Важно, что при поддержке областного и районного исполкомов обеспечена сырьевая база завода, выделено 220 га полей под разработку торфа, а это значит, свою работу предприятие может выстраивать как минимум на 15 лет вперед", - отметил Виктор Каранкевич.

В свою очередь Николай Шерстнев добавил, что вопрос использования фрезерного торфа на котельных ЖКХ Витебской области требует детальной проработки. "Мы должны понимать перспективы развития этого направления, в том числе дать понять людям, что это серьезно, это хорошие возможности", - сказал он.

В целом председатель Витебского облисполкома отметил необходимость поиска новых направлений использования торфа, расширения ассортимента выпускаемой продукции, развития экспорта.

Во время встречи с трудовым коллективом Виктор Каранкевич и Николай Шерстнев ответили на вопросы работников завода. Как подчеркнул министр энергетики, общение в таком формате дает возможность не только понимать реальное положение дел на предприятиях, но и получать предложения от трудовых коллективов для последующего применения их в своей работе.

ОАО "ТБЗ Браславский" осуществляет добычу торфа топливного назначения, а также сырья для приготовления компостов, производит топливные брикеты на основе торфа. В период с 2013 по 2018 год в ходе модернизации на заводе построен новый брикетный цех с сушильно-топочным отделением, где внедрена современная система управления технологическими процессами производства брикетов с визуализацией и контролем управления параметрами работ на ЖКИ-панелях. Реализация проекта позволила увеличить объем производства топливных брикетов с 30 до 40 тыс. т в год.-0-

Фото Минэнерго

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