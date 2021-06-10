Использование нацвалют на общем электроэнергетическом рынке обсуждают в ЕАЭС

10 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Возможности ценообразования и оплаты электроэнергии в национальных валютах стран Евразийского экономического союза, а также механизмы расчетов и гарантий на создаваемом общем рынке электроэнергии обсудили представители стран ЕАЭС вместе с представителями банковского сектора, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Цена электроэнергии на общем рынке будет определяться в ходе централизованных (биржевых) торгов, на которых можно будет подать заявку на покупку и продажу электроэнергии с поставкой на определенный период (год, квартал, месяц) или на сутки вперед, - пояснили в ЕЭК. - При этом рассматривается возможность установления цены и проведения расчетов за этот энергоресурс в национальных валютах. Таким образом, можно будет говорить и о конкретном наполнении тренда на дедолларизацию во взаимных расчетах в странах ЕАЭС".

Для формирования сделок при такой торговле заявки продавцов и покупателей из разных стран должны быть приведены к одному знаменателю - одной валюте. "Это может быть одна из национальных валют стран евразийской "пятерки", валюта третьей стороны или даже в будущем элкоин", - уточнили в пресс-службе.

"В ходе финансовых операций крайне важно снизить курсовые валютные риски, сделать расчеты максимально прозрачными и комфортными, а централизованные торги - привлекательными для участников рынка", - подчеркнул на встрече директор департамента энергетики ЕЭК Вадим Закревский.

Выбор валюты, в которой номинирована цена договора купли-продажи, может по-разному распределять риски между сторонами: прямое сопоставление затруднено из-за отсутствия прямых обменных курсов для каждой пары валют стран - участниц ЕАЭС. Сегодня цену валютной пары устанавливают Центробанки каждой из стран по отдельности.

На встрече представители стран "пятерки" и банков обсудили возможную конфигурацию проведения расчетов и гарантирования оплаты по сделкам, роль финансовых институтов, не исключив возможности наделения специальными полномочиями банков в странах союза, выбора одного или нескольких уполномоченных банков. Среди обсуждаемых вопросов были финансовые гарантии банков и другие виды обеспечения исполнения обязательств сторон, включая поставочный, инфраструктурный и штрафной платежи.

"Запуск общего рынка будет способствовать повышению прозрачности ценообразования, снижению темпов роста цен на электроэнергию для конечных потребителей и созданию благоприятных условий для инвестирования в объекты электроэнергетики", - резюмировали в пресс-службе.-0-