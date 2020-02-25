Использование свинца и ртути в бытовой технике ограничат в ЕАЭС с 1 марта

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25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе 1 марта завершается переходный период, установленный для технического регламента "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. "Документ серьезно ограничивает использование в изделиях свинца, ртути и некоторых других вредных для здоровья и экологии металлов, - пояснили в ЕЭК. - Изменения коснутся в том числе широко распространенных бытовых приборов: компьютеров, телевизоров, холодильников и мобильных телефонов". Техрегламент распространяется на IT-оборудование, средства электросвязи, световое и офисное оборудование, электро- и музыкальные инструменты, оборудование для досуга и спорта, торговые и игровые автоматы, расчетно-кассовое оборудование, кабельную продукцию, устройства защитного отключения, пожарно-охранные извещатели. "Эти изделия должны быть разработаны и изготовлены так, чтобы в их составе не содержалось свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов и полибромированных дифенилэфиров в концентрациях, превышающих 0,1%, а для кадмия - 0,01% по весу. Это очень малая доля, неспособная навредить человеку или природе", - подчеркнули в ЕЭК. Соответствие изделий электротехники и радиоэлектроники требованиям техрегламента должно подтверждаться специальными документами - декларациями соответствия. Схему декларирования выбирает заявитель. Техрегламент предусматривает использование протоколов испытаний изделий, проведенных в испытательных лабораториях, в том числе лабораториях стран, не являющихся членами ЕАЭС. Возможно использование других документов, подтверждающих соответствие изделий требованиям этого технического регламента. "Обращение изделий электротехники и радиоэлектроники, выпущенных до 1 марта 2020 года, допускается в течение срока их службы, определенного законодательством стран союза. Государственный контроль за соблюдением требований технического регламента проводится в порядке, установленном законодательством стран ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!