26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование торфа планируется расширять в цементной отрасли и ЖКХ. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Минэнерго на пятилетний период принята отраслевая программа по развитию торфяной промышленности, которая предусматривает модернизацию основных производственных фондов, внедрение новых технологий и оборудования, строительство полей, расширение сырьевой базы, а также расширение ассортимента и увеличение объемов выпускаемой продукции.

"Мы отмечаем два основных перспективных направления. Первое - увеличение использования торфа на котельных ЖКХ при переводе их с использования пригодного газа на фрезерный торф. Такие проекты у нас уже есть. Три в настоящее время реализуются в Минской области, и восемь проектов взяты на проработку на 2021-2025 годы. Это позволит увеличить долю торфа в общем объеме использования видов топлива", - подчеркнул Виктор Каранкевич.

Второе направление - применение торфа на производствах цемента. "За 2015-2019 годы было реализовано несколько таких проектов. В частности, построено две линии по использованию топливных брикетов. Также на предприятии "Красносельскстройматериалы" реализован проект по использованию торфокрошки. Мы видим, что в 2021-2025 годы выйдем на значительное увеличение потребления торфяной продукции, - сказал министр. - В целом наша задача на пятилетку - выйти на вовлечение в топливный баланс страны порядка 3,3 млн т условного топлива в виде торфа".

Ежегодно в Беларуси добывается порядка 2 млн т торфа. Из него производится около 1,2 млн т торфяной продукции, где-то 20% идет на экспорт, 80% потребляется внутри страны. Это позволяет замещать более 450 млн куб.м природного газа. В использовании местных видов топлива на долю торфа приходится примерно 15%.-0-