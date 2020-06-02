Истекший срок годности и отсутствие ценников - МАРТ выявил нарушения в 59 торговых объектах

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли провели мониторинги 66 розничных торговых объектов по вопросам соблюдения субъектами хозяйствования законодательства в области торговли, защиты прав потребителей, о рекламе, о ценах и ценообразовании, требований технических регламентов Таможенного союза, ЕАЭС. Нарушения установлены в 59 объектах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Среди основных нарушений - несоблюдение ассортиментных перечней и их несоответствие требованиям законодательства, предложение к реализации товаров с истекшими сроками годности, необеспечение продавцом наличия ценников на товары и несоблюдение порядка их оформления", - рассказали в пресс-службе.

Процент несоблюдения ассортиментного перечня от предусмотренных товарных позиций по Беларуси составил от 0,6% (в торговом объекте ОАО "Брестская областная база "Бакалея") до 78,4% (в торговом объекте ООО "Фикс Прайс"). В 41% обследованных торговых объектов выявлены нарушения, способные нанести вред здоровью потребителей, в том числе продажа товаров с истекшим сроком годности, а также допуск к реализации продовольственных товаров с потерей потребительских свойств (загнивших фруктов, проросших овощей).

В отдельных торговых объектах отсутствовало соответствующее измерительное оборудование (контрольные весы, иные средства измерения физических величин), не соблюдались температурные режимы, не размещалась информация о запрете продажи отдельных товаров несовершеннолетним, не указывалась цена товаров, масса или объем которых составляет менее/более 1 кг или 1 л. Среди других нарушений - недоведение до сведения покупателей необходимой и достоверной информации о товарах, реализация продукции, расфасованной в индивидуальную упаковку, без наличия данных о ней для потребителей, отсутствие нагрудного знака у работника торгового объекта.

Дополнительно изучена работа субъектов хозяйствования по выполнению рекомендаций МАРТ и санитарных норм и правил по обеспечению средствами индивидуальной защиты органов дыхания работников, непосредственно занятых обслуживанием населения. Нарушения выявлены в пяти объектах.

В двух из 66 обследованных торговых объектов были установлены признаки нарушения законодательства о ценах и ценообразовании.

По результатам мониторинга МАРТ вынес 59 рекомендаций об устранении выявленных нарушений (недостатков), в случае невыполнения которых виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности.-0-