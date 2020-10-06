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06 октября 2020, 10:58

Исторический рекорд продаж и три сложных инвестпроекта - глава "Беллесбумпрома" рассказал о работе отрасли

Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько рассказал о результатах работы предприятий концерна на совещании у главы государства, посвященном вопросам развития деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы концерна, отрасль работает стабильно. В основном выполняются доведенные концерну показатели финансово-хозяйственной деятельности. Есть сложности с наращиванием объемов экспорта. "Но вместе с тем выполняется задание по экспорту в страны Европейского союза, Китай. И мы достигли оптимального распределения между рынками - 30-30-30. У нас нет зависимости от одного конкретного рынка", - подчеркнул Михаил Касько.

"Это хорошо, что вы диверсифицировали рынки", - оценил проделанную работу Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Говоря о достижениях концерна, его руководитель рассказал про исторический рекорд: 75% из всего, что произведено предприятиями, реализуется на экспорт. "Но не за бесценок?" - уточнил глава государства. "По рыночным ценам, - пояснил Михаил Касько. - Рентабельность по отрасли выше 7%".

По данным концерна "Беллесбумпром", в настоящее время в целлюлозно-бумажной отрасли реализуются три значимых инвестиционных проекта. То, как обстоят дела в каждом из них и какие существуют сложности, подробно обсуждалось сегодня на совещании у Президента.

Шклов

Здесь создается производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов. Сейчас продолжается поставка необходимого оборудования, его монтаж и наладка. Работы ведутся в соответствии с графиком. Ввод в эксплуатацию ожидается до конца этого года с последующим поэтапным освоением проектных мощностей.

Добруш

В этом городе реализуется проект по созданию производства мелованных и немелованных видов картона. Он разделен на семь пусковых комплексов, чтобы поэтапно вводить их в эксплуатацию и использовать вводимые мощности на действующем производстве. Некоторые участки и древесно-подготовительный цех планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Вместе с тем в связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой австрийские специалисты, которые должны были выполнить работы по запуску основной технологической линии, прибыли в Беларусь с опозданием. Из-за этого будут смещены сроки выполнения всех последующих этапов.

Светлогорск

На Светлогорском ЦКК реализуется вторая очередь проекта по строительству целлюлозного завода

Первый пусковой комплекс объекта по производству сульфатной беленой целлюлозы введен в эксплуатацию в январе этого года и успешно работает. Там уже произведено более 183 тыс. т товарной сульфатной беленой целлюлозы (60-70% от проектной мощности).

В целом объемы производства ОАО "Светлогорский ЦКК" в этом году возросли в 1,6 раза по сравнению с 2019-м (до Br325,7 млн). Экспорт увеличился в 1,8 раза (до $108,4 млн). Рентабельность реализации целлюлозы составляет более 22%.

Светлогорский ЦКК планирует до конца года получить первую вискозную целлюлозуСветлогорский ЦКК планирует до конца года получить первую вискозную целлюлозу
Получив у себя новые для страны виды бумаги и картона, можно развивать и их дальнейшую переработку - производство различных видов упаковки и иную востребованную продукцию с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнули в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Однако с того времени, когда был начат проект, средняя цена на целлюлозу снизилась более чем в два раза: с $870 в 2012 году до $420 в 2020-м. Это в совокупности с превышением расчетных сроков строительства и сокращением срока погашения китайских кредитных ресурсов не позволяет предприятию полностью исполнять свои обязательства по своевременному возврату заемных средств. Однако, несмотря на это, Светлогорский ЦКК в 2020 году обеспечит погашение обязательств перед республиканским бюджетом в сумме около $20 млн, в том числе полное погашение бюджетных обязательств 2019 года.

Для дальнейшего развития предприятия сейчас здесь создается производство специальных видов бумаг, например, крафт-мешочной: определена площадка для размещения, изучены предложения потенциальных поставщиков оборудования, разрабатывается бизнес-план.-0-

Целлюлозно-бумажные предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе нарастили экспорт почти на 30%Целлюлозно-бумажные предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе нарастили экспорт почти на 30%
Бумага, картон и изделия из них, обои, целлюлоза и продукты лесохимии, произведенные предприятиями целлюлозно-бумажной отрасли, поставляются на рынки почти 40 стран.

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Теги
деревообработка лесное хозяйство предприятие
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