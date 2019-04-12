IT-cфера дает возможность каждому преуспеть в мировом масштабе, не покидая свою страну - бизнесмен

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. IT-cфера дает возможность каждому преуспеть в мировом масштабе, не покидая свою страну. Такое мнение высказал сегодня журналистам известный белорусский IT-бизнесмен Юрий Гурский, передает корреспондент БЕЛТА.

"На мой взгляд, самая главная задача ПВТ (экспорт, миллиарды - все это важно) - интенсивно работать на то, чтобы у гораздо большего числа наших людей была возможность воспользоваться этим шансом и достичь белорусской мечты - мирового успеха, живя в Беларуси, - сказал предприниматель. - Я со своей стороны хочу продолжить эту работу, но должны включится все: и ПВТ должно изменить свою миссию и направить на это свои ресурсы, и IT-отрасль, и государство. Все должны слиться в рамках одного представления: мы даем шанс всем участвовать в этом успехе".

Юрий Гурский привел в пример себя: он рос без отца в обычной семье, мама работала в библиотеке, бабушка была учителем. А сейчас управляет собственной компанией, которая стала мировым лидером в своей области. Предприниматель вместе со своей командой создал известное приложение FLO, которое помогает женщинам следить за здоровьем. Им пользуется каждая десятая жительница США. "Это пример того, что дает IT совершенно обычному человеку. Мы смогли создать несколько мировых успехов, и у каждого есть такой потенциал", - уверен бизнесмен.

Именно поэтому он вместе с коллегами помогает детям из регионов постигать основы IT-cферы. "Мы считаем очень важным показать, что есть такой путь, показать эту модель. Нет ничего уникального в айтишниках. Это обычные люди, просто они пошли в область, которая позволяет хорошо зарабатывать. И мы хотим показать детям из провинции, что есть такой путь", - отметил Юрий Гурский. По его словам, не у всех ребят есть возможность поступить в вуз: высокие конкурсы и проходные баллы отсеивают большое число молодежи. А если у ребенка небогатая семья, он не сможет даже получить платное образование. Заниматься самообучением - тоже непростое дело. "Не даем мы сейчас достаточно возможностей для талантливых детей втянуться в нашу отрасль. Это комплексная работа для ПВТ и государства - дать такую возможность", - считает бизнесмен.

По его мнению, самая большая проблема в IT-сфере для Беларуси - нехватка кадров. На каждую сотню экономически активного населения приходится один программист. Это примерно 50 тыс. человек. "В Эстонии их три на сто, в Израиле, Словении - четыре на сто, даже в Польше их два на сто. У нас вроде много программистов, но меньше, чем в соседних регионах, и сейчас это очень сильно ограничивает наше развитие", - заметил Юрий Гурский.

Он обратил внимание на высокий уровень зарплат у белорусских айтишников. Если раньше белорусы уезжали в Москву, то сейчас в Беларуси принимают на работу много иностранных программистов. "Кадровый дефицит - это не только нереализованные возможности бизнеса, это, на самом деле, нереализованные возможности людей", - добавил IT-бизнесмен.-0-