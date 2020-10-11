IT-страна построена, и в Беларуси созданы условия для ее развития - Рабцевич

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы условия для работы IT-отрасли, и есть предпосылки для дальнейшего развития. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич, комментируя итоги разговора с Президентом в СИЗО КГБ, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Рабцевич, считает, что в структуре ПВТ "созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе".

"Мне кажется, что IТ-страна построена: есть плацдарм, знания, навыки у сотрудников, есть хорошие условия, в частности декрет и льготы, которые позволяют в будущем развивать отрасли в том разрезе, который есть сейчас, - сказал он. - Для бизнеса созданы все условия. Возможно, декрет будет дорабатываться, изменяться".

Также Дмитрий Рабцевич признался, что для него визит Президента в СИЗО КГБ был неожиданным. "Формат беседы был ненапряженный, простой. Атмосфера была - с целью построить диалог о том, как выходить из ситуации, какие есть идеи по поводу внесения изменений в конституционный строй. Диалог состоялся", - уточнил он. Среди ключевых вопросов, которые также обсуждались, для себя отметил будущее экономическое развитие.

"Буду работать и развиваться - это, наверное, основной посыл, который я для себя вынес", - заключил он.-0-