Италия начала покупать белорусскую кожевенную продукцию на БУТБ

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия начала покупать белорусскую кожевенную продукцию на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"На Белорусской универсальной товарной бирже зарегистрирована первая сделка по реализации белорусской кожевенной продукции в Италию. На последней торговой сессии итальянская компания приобрела пробную партию дубленого полуфабриката "вет-блю" на сумму $35 тыс. При этом общая сумма сделок, совершенных иностранными покупателями, составила порядка $500 тыс. Ожидается, что в дальнейшем объемы поставок "вет-блю" в Италию и другие страны Европы будут расти, поскольку спрос на эту продукцию со стороны зарубежных компаний заметно превышает предложение", - сказал Роман Янив.

С конца апреля на бирже еженедельно проводятся экспортные торги кожевенным сырьем и полуфабрикатом "вет-блю". Как отметил пресс-секретарь, на каждой торговой сессии наблюдается повышенный интерес иностранных участников к выставленным лотам. В настоящее время основными рынками сбыта данной продукции являются Великобритания и Россия, но по мере развития этого направления география продаж постепенно расширяется. "Например, совсем недавно первые сделки по закупке "вет-блю" совершили польские и литовские компании, а на последней торговой сессии контракт с белорусским кожевенным комбинатом заключило предприятие из Италии. Надеемся, что эта пилотная сделка станет отправной точкой для долгосрочного сотрудничества", - добавил пресс-секретарь.

Всего с начала года через БУТБ на экспорт реализована кожевенная продукция на сумму $2,1 млн.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-