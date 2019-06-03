3 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Италия намерена поделиться с Беларусью опытом в развитии малых и средних предприятий. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Республике Беларусь Марио Джорджо Стефано Бальди сегодня на мероприятии по случаю национального праздника Италии - Дня провозглашения Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул, что прошло более 70 лет с того дня, как Италия была провозглашена республикой, и весь этот период такие ценности, как свобода, справедливость и демократия, продолжают быть основой нации. "За этот долгий период Италия построила успешную экономику - благодаря системе малых и средних предприятий. Надеемся передать этот опыт и Беларуси. Мы работаем в этом направлении, чтобы еще больше укрепить наше дружественное партнерство, - продолжил посол. - Нас радуют хорошие результаты торгового оборота. Надеемся в следующем году достичь цифры в 1 млрд евро".

Глава итальянской дипмиссии считает важными итоги состоявшегося в феврале визита в Рим премьер-министра Сергея Румаса, по итогам которого двусторонние отношения получили новое развитие. "Следующее заседание межправкомиссии по экономике, которое пройдет в Риме 25 июня, и форум по зеленой экономике, который состоится в Минске 8 октября, дадут новую энергию нашим отношениям", - уверен дипломат.

Беларусь и Италия проведут заседание экономической межправкомиссии в Риме 25 июня "Беларусь гордится традициями доброго, открытого и дружественного взаимодействия, которые за годы независимости сложились с Италией", - отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков.

Он особо отметил гуманитарное сотрудничество между странами. "Италия гордится тем, что ежегодно принимает почти 10 тыс. белорусских детей, которые проводят у нас свои каникулы. Этот капитал дружбы и человеческих отношений - самое ценное в контактах между Италией и Беларусью", - убежден посол. Так же успешно развивается политический диалог между двумя государствами. "Италия всегда помогает диалогу и сотрудничеству между Беларусью и Европейским союзом с целью подписания соглашения о Приоритетах партнерства. Мы надеемся также на скорое подписание соглашения об упрощении визового режима, которое сыграет важную роль в укреплении отношений между гражданами Беларуси и Европейского союза, в первую очередь для молодежи, чтобы обмениваться идеями и опытом и вместе строить лучшее будущее", - отметил глава итальянской дипломатической миссии.

На мероприятии состоялась выставка, посвященная творчеству известного итальянского художника и ученого Леонардо да Винчи.-0-