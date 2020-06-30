Италия планирует увеличить в этом году товарооборот с Беларусью до 1 млрд евро

30 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Италия рассчитывает в 2020 году увеличить товарооборот с Беларусью до 1 млрд евро. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди на онлайн-семинаре "Беларусь - Италия: экономическое сотрудничество во время глобальных вызовов", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны поддерживать взаимный интерес в сфере экономики. Ситуация сейчас усложнилась из-за коронавируса, итальянские предприятия нуждаются в новых рынках и возможностях для расширения своего бизнеса. Беларусь в свою очередь смогла сохранить баланс, экономическая ситуация под контролем. Так что мы попытаемся вернуться к нашей деятельности в полном объеме и даже в такой сложный год постараемся достигнуть 1 млрд евро торгового оборота между нашими странами", - сказал глава диппредставительства.

Италия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в различных секторах экономики, в которых итальянские предприятия являются лидерами в мировой индустрии. Среди них - энергетический сектор, инновационные технологии, сельское хозяйство, экологические технологии, фармацевтический сектор и сфера строительства. "Это только некоторые примеры инновационных секторов, на которых мы хотели бы сконцентрировать внимание. Конечно, мы не должны забывать о сотрудничестве в сфере производства мебели, моды и продовольствия. Предприниматели из Италии, с которыми я встречаюсь в Минске, просят меня об открытии представительств итальянских банков в белорусской столице", - сообщил он.

Посол выразил надежду на скорое открытие границ между Беларусью и Италией. "Белорусские граждане до сих пор не могут приехать в Италию из-за коронавируса, но мы всеми силами пытаемся как можно быстрее снять эти ограничения, чтобы возобновить поток белорусских туристов в Италию, а также гуманитарные поездки белорусских детей в нашу страну", - отметил он.

Старший советник посольства Беларуси в Италии Ирина Аржанкова сообщила, что последние годы были достаточно динамичными в взаимной торговле. "В январе-апреле этого года, по данным белорусской статистики, в силу понятных причин торговля значительно замедлилась, однако Италия на протяжении уже многих лет традиционно является важным и крупным торговым партнером для нашей страны. Торговля между странами сбалансирована и органично дополняет друг друга. Хотя импорт превышает экспорт, но приятно отметить его технологическую составляющую, оборудование и технологии из Италии из года в год подтверждают свою востребованность в Беларуси для модернизации предприятий", - рассказала она.

Многие итальянские бизнесмены успешно ведут бизнес в Беларуси. Так, за последние годы значительно выросло количество новых предприятий с итальянским капиталом. В прошлом году появилась 21 новая компания, всего их 244. "Белорусская продукция тоже широко востребована на итальянском рынке. Это металлопродукция, калийные удобрения, синтетические волока, мебель, лесоматериалы и др. Доля услуг в обороте составляет порядка 12% по итогам прошлого года", - сообщила старший советник посольства.-0-

Беларуси и Италии нужно развивать сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса - эксперт Такое мнение высказал президент Итало-российской торговой палаты, президент и председатель правления холдинга Mikro Kapital Group, почетный консул Беларуси в Неаполе Винченцо Трани на онлайн-семинаре "Беларусь - Италия: экономическое сотрудничество во время глобальных вызовов".