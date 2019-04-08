Итоги недели на белорусском рынке

Стоимость валютной корзины растет вторую неделю подряд, и вновь, как и неделей ранее, за счет увеличения стоимости доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,61% до 2,1415 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,64% и стоит 2,4042 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,39% и стоит 3,2744 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате за неделю выросла на 0,12%.

Всего с начала года доллар подешевел на 0,85%, евро подешевел на 2,80%, а российский рубль подорожал на 5,19%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,72%.

По предварительным данным, в марте объем международных резервных активов РБ вырос на $150,5 млн. (+2,1%), и на 1 апреля составил $7.245,6 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Правительством облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3%, с начала года вырос на 2,2%, за последние 12 месяцев вырос на 6,2%.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 6 февраля, было принято решение сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 3 мая.

ВВП в январе-феврале вырос на 0,8% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти сорта Brent выросла с $67,5 до $70,2 за баррель (+4,0%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари