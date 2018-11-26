Итоги недели на белорусском валютном рынке

После двух недель снижения, стоимость валютной корзины выросла за счет роста курсов евро и российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,25% до 2,1050 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,19% и стоит 2,3996 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,33% и стоит 3,2080 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,13%.

Всего с начала года доллар подорожал на 6,71%, евро подорожал на 1,88%, а российский рубль подешевел на 6,42%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 0,99%.

По предварительным данным, в октябре объем международных резервных активов РБ вырос на $181,3 млн. (+2,6%), и на 1 ноября составил $7.107,6 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в октябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление очередного транша ЕФСР, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином валютных облигаций и покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала года вырос на 4,2%, за последние 12 месяцев вырос на 4,9%.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На заседании 19 сентября было принято решение сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 19 декабря 2018 года.

ВВП в январе-октябре 2018 года вырос на 3,5% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на 3,8%, в 2019 г. – на 1,7%, в 2020 г. – на 2,1%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 5,1% в 2018 г., 5,3% в 2019 г. и 4,9% в 2020 г.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 4,0% в 2018 году, на 3,1% в 2019 году и далее на 2,0% в среднем до 2023 года. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах на 5,5% и далее на 5,0% в среднем до 2023 года.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,9% в 2018 г., на 2,7% в 2019 и на 2,5% в 2020 гг. Инфляция по прогнозам ВБ составит 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 3% в 2018 и 2019 годах.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 3,5% в 2018 году, на 2,5% в 2019 году и на 2% в 2020 году. Инфляция по мнению агентства составит в 2018 году 6%.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2018 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подешевела с $67,1 до $59,0 за баррель (-12,1%). Валютная пара EUR/USD снизилась с 1,1410 до 1,1340 (-0,6%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари

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