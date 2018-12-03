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Итоги недели на белорусском валютном рынке

Экономика 03.12.2018 | 17:49
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Стоимость валютной корзины растет вторую неделю подряд, на этот раз – за счет роста курсов доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 1,26% до 2,1316 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 1,11% и стоит 2,4262 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,17% и стоит 3,2027 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,52%.

Всего с начала года доллар подорожал на 8,05%, евро подорожал на 3,01%, а российский рубль подешевел на 6,57%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 0,48%.

По предварительным данным, в октябре объем международных резервных активов РБ вырос на $181,3 млн. (+2,6%), и на 1 ноября составил $7.107,6 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в октябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление очередного транша ЕФСР, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином валютных облигаций и покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала года вырос на 4,2%, за последние 12 месяцев вырос на 4,9%.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На заседании 19 сентября было принято решение сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 19 декабря 2018 года.

ВВП в январе-октябре 2018 года вырос на 3,5% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на 3,8%, в 2019 г. – на 1,7%, в 2020 г. – на 2,1%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 5,1% в 2018 г., 5,3% в 2019 г. и 4,9% в 2020 г.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 4,0% в 2018 году, на 3,1% в 2019 году и далее на 2,0% в среднем до 2023 года. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах на 5,5% и далее на 5,0% в среднем до 2023 года.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,9% в 2018 г., на 2,7% в 2019 и на 2,5% в 2020 гг. Инфляция по прогнозам ВБ составит 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 3% в 2018 и 2019 годах.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 3,5% в 2018 году, на 2,5% в 2019 году и на 2% в 2020 году. Инфляция по мнению агентства составит в 2018 году 6%.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2018 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю валютная пара GBP/USD снизилась с 1,2810 до 1,2750 (-0,5%). Валютная пара USD/JPY выросла с 112,90 до 113,50 (+0,5%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари

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Теги
валюта, валютный рынок
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