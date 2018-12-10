Итоги недели на белорусском валютном рынке

Всего с начала года доллар подорожал на 8,12%, евро подорожал на 2,97%, а российский рубль подешевел на 6,96%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 0,68%.

По предварительным данным, в ноябре объем международных резервных активов РБ вырос на $323,3 млн. (+4,7%), и на 1 декабря составил $7.439,9 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению резервов в ноябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%, с начала года вырос на 4,8%, за последние 12 месяцев вырос на 5,0%.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На заседании 19 сентября было принято решение сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 19 декабря 2018 года.

ВВП в январе-октябре 2018 года вырос на 3,5% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на 3,8%, в 2019 г. – на 1,7%, в 2020 г. – на 2,1%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 5,1% в 2018 г., 5,3% в 2019 г. и 4,9% в 2020 г.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 4,0% в 2018 году, на 3,1% в 2019 году и далее на 2,0% в среднем до 2023 года. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах на 5,5% и далее на 5,0% в среднем до 2023 года.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,9% в 2018 г., на 2,7% в 2019 и на 2,5% в 2020 гг. Инфляция по прогнозам ВБ составит 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 3% в 2018 и 2019 годах.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 3,5% в 2018 году, на 2,5% в 2019 году и на 2% в 2020 году. Инфляция по мнению агентства составит в 2018 году 6%.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2018 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подорожала с $59,1 до $61,6 за баррель (+4,2%). Золото выросло в цене с $1.222 до $1.248 за тройскую унцию (+2,1%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари