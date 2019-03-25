Итоги недели на белорусском валютном рынке

После шести недель укрепления белорусского рубля к валютной корзине, на минувшей неделе стоимость корзины не изменилась. Снижение доллара и евро, с одной стороны, и рост российского рубля с другой, уравновесили друг друга. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 1,20% до 2,1022 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,87% и стоит 2,3879 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 1,08% и стоит 3,2896 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате за неделю не изменилась.

Всего с начала года доллар подешевел на 2,67%, евро подешевел на 3,46%, а российский рубль подорожал на 5,68%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,26%. При этом доллар и евро обновили минимумы с начала года.

По предварительным данным, в феврале объем международных резервных активов РБ вырос на $77,5 млн. (+1,1%), и на 1 марта составил $7.095,1 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3%, с начала года вырос на 2,2%, за последние 12 месяцев вырос на 6,2%.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 6 февраля, было принято решение сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 3 мая.

ВВП в январе-феврале вырос на 0,8% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю валютная пара USD/JPY снизилась с 111,40 до 109,90 (-1,3%), валютная пара USD/CHF снизилась с 1,0020 до 0,9930 (-0,9%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари