Итоги недели на белорусском валютном рынке

После шести недель укрепления белорусского рубля к валютной корзине, и позапрошлой недели, когда стоимость корзины не изменилась, на минувшей неделе она продемонстрировала рост за счет увеличения стоимости доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 1,25% до 2,1285 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,04% и стоит 2,3889 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,08% и стоит 3,2871 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате за неделю выросла на 0,34%.

Всего с начала года доллар подешевел на 1,45%, евро подешевел на 3,42%, а российский рубль подорожал на 5,60%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,60%. При этом в середине прошлой недели российский рубль обновил максимум с начала года.

По предварительным данным, в феврале объем международных резервных активов РБ вырос на $77,5 млн. (+1,1%), и на 1 марта составил $7.095,1 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3%, с начала года вырос на 2,2%, за последние 12 месяцев вырос на 6,2%.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 6 февраля, было принято решение сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 3 мая.

ВВП в январе-феврале вырос на 0,8% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость золота снизилась с $1.313 до $1.292 за тройскую унцию (-1,6%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари