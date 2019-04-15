Итоги недели на белорусском валютном рынке

После двух недель ослабления, белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет одновременного снижения курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 1,33% до 2,1131 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,84% и стоит 2,3839 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,03% и стоит 3,2734 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате за неделю снизилась на 0,58%.

Всего с начала года доллар подешевел на 2,16%, евро подешевел на 3,62%, а российский рубль подорожал на 5,16%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,13%. При этом евро обновил минимумы с начала года.

По предварительным данным, в марте объем международных резервных активов РБ вырос на $150,5 млн. (+2,1%), и на 1 апреля составил $7.245,6 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Правительством облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4%, с начала года вырос на 2,6%, за последние 12 месяцев вырос на 5,8%.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 6 февраля, было принято решение сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 3 мая.

ВВП в январе-феврале вырос на 0,8% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти сорта Brent выросла с $70,2 до $71,2 за баррель (+1,4%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари

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