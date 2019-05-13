Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине пятую неделю подряд, на этот раз за счет одновременного снижения всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за короткую рабочую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,57% до 2,0969 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,19% и стоит 2,3576 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,55% и стоит 3,2248 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате за неделю снизилась на 0,48%.

Всего с начала года доллар подешевел на 2,91%, евро подешевел на 4,68%, а российский рубль подорожал на 3,60%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 0,08%, обновив минимумы с начала года.

По предварительным данным, в апреле объем международных резервных активов РБ вырос на $322,7 млн. (+4,5%), и на 1 мая составил $7.568,4 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня ЗВР в апреле способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 3 мая, было принято решение сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 7 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4%, с начала года вырос на 2,6%, за последние 12 месяцев вырос на 5,8%.

ВВП в январе-марте вырос на 1,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным "Альпари" , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю валютная пара GBP/USD снизилась с 1,3170 до 1,3000 (-1,3%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари