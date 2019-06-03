Итоги недели на белорусском валютном рынке

После семи недель укрепления, белорусский рубль снизился к валютной корзине за счет роста курсов доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,94% до 2,0989 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,57% и стоит 2,3384 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,41% и стоит 3,2073 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате за неделю выросла на 0,19%.

Всего с начала года доллар подешевел на 2,82%, евро подешевел на 5,46%, а российский рубль подорожал на 3,04%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 0,48%.

По предварительным данным, в апреле объем международных резервных активов РБ вырос на $322,7 млн. (+4,5%), и на 1 мая составил $7.568,4 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня ЗВР в апреле способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 3 мая, были приняты решения сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 7 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,04%, с начала года вырос на 2,7%, за последние 12 месяцев вырос на 5,5%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-апреле вырос на 1,4% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным "Альпари" , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подешевела с $68,1 до $61,5 за баррель (-9,7%).

Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари"