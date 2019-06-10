Итоги недели на белорусском валютном рынке

Валютная корзина дорожает вторую неделю подряд, на этот раз – за счет роста курсов евро и российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,30% до 2,0925 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,79% и стоит 2,3568 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,30% и стоит 3,2170 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате за неделю выросла на 0,22%.

Всего с начала года доллар подешевел на 3,12%, евро подешевел на 4,71%, а российский рубль подорожал на 3,35%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 0,27%.

По предварительным данным, в мае объем международных резервных активов РБ вырос на $521,6 млн. (+6,9%), и на 1 июня составил $8.090,0 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 3 мая, были приняты решения сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 7 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,04%, с начала года вырос на 2,7%, за последние 12 месяцев вырос на 5,5%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-апреле вырос на 1,4% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю золото подорожало с $1.305 до $1.340 за тройскую унцию (+2,7%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари

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