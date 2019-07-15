Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине вторую неделю подряд, на этот раз – за счет снижения курсов доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,71% до 2,0342 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,68% и стоит 2,2916 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,11% и стоит 3,2269 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,29%.

Всего с начала года доллар подешевел на 5,82%, евро подешевел на 7,35%, а российский рубль подорожал на 3,67%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 1,51%. При этом в разные дни минувшей недели и доллар, и евро, и валютная корзина обновили минимумы с начала года.

По предварительным данным, в июне объем международных резервных активов РБ вырос на $200,7 млн. (+2,5%), и на 1 июля составил $8,291 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, основным фактором роста ЗВР в июне стало повышение цены золота на международном рынке. Также увеличению резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, и поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 3 мая, были приняты решения сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 7 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, с начала года вырос на 2,9%, за последние 12 месяцев вырос на 5,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-мае вырос на 1,0% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подорожала с $64,3 до $66,6 за баррель (+3,6%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари